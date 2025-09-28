Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Guinée : la présidentielle fixée au 28 décembre, Doumbouya éligible

AP   -  
Copyright © africanews
Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

Guinée

Quatre ans après le coup d’État ayant renversé le président Alpha Condé, la Guinée connaît enfin la date de sa prochaine élection présidentielle.

Le scrutin se tiendra le 28 décembre prochain, selon un décret lu samedi soir à la télévision nationale par un porte-parole du gouvernement de transition.

Cette annonce marque une étape cruciale dans le retour à l’ordre constitutionnel, promise depuis longtemps par les autorités militaires. Elle intervient au lendemain de la validation définitive du référendum sur la nouvelle Constitution, un texte largement approuvé par les électeurs guinéens.

Un texte controversé

La nouvelle Constitution, censée remplacer la Charte de la transition mise en place par la junte, modifie profondément les règles du jeu politique. Elle ne contient plus l’interdiction explicite faite aux membres de la junte de se présenter aux élections, une clause pourtant centrale dans l’engagement initial de la transition.

Ce changement ouvre désormais la voie à une possible candidature du chef de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, bien qu’il n’ait pas encore officiellement déclaré ses intentions.

Les législatives toujours dans l’incertitude

Si la présidentielle est désormais inscrite au calendrier, la date des élections législatives n’a pas encore été annoncée, laissant planer une incertitude sur l’agenda politique à venir. L’opposition et une partie de la société civile ont déjà exprimé leurs préoccupations face à ce qu’ils considèrent comme un processus de transition de plus en plus contrôlé par le pouvoir militaire.

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.