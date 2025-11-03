Présidentielle en Guinée : dernier jour de dépôt des candidatures

Ce lundi 3 novembre 2025 marque le dernier jour pour les candidats à l’élection présidentielle en Guinée pour déposer leur dossier de candidatures à la cour suprême.

Le scrutin présidentiel, le premier depuis le coup d’état de 2021, sera organisé le 28 décembre prochain.

La date largement soutenue par les Guinéens a été fixée par un décret présidentiel à la suite du référendum constitutionnel du 1 septembre.

La nouvelle constitution prolonge notamment le mandat présidentiel de cinq à sept ans et autorise une réélection.

Le nouveau texte établit également un sénat dont un tiers des membres sont nommés par le président.AINSI AQU »’un tribunal spécial pour juger les hauts fonctionnaires.

Le nouveau texte constitutionnel accorde l’immunité aux anciens présidents et autorise pour la première fois les candidats indépendants à se présenter.

Ces dispositions ont alimenté les spéculations sur les ambitions politiques du président de transition Mamadi Doumbouya.

Cette élection marque une étape clé dans le retour à l’ordre civil de la Guinée.