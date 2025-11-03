Élections en Afrique : opposants écartés, manifestations et résultats contestés

Les dernières élections organisées dans différents pays africains ont abouti au même résultat : des candidats de l'opposition écartés, des résultats contestés et des manifestations menées principalement par de jeunes électeurs après la réélection des candidats sortants.

Parmi les élections, celle d'un bureaucrate au Cameroun, devenu le plus vieux dirigeant du monde après avoir passé la moitié de sa vie à la présidence. Un économiste en Côte d'Ivoire qui entame son quatrième mandat à l'âge de 83 ans. Et une femme en Tanzanie dont l'émergence en tant que première femme présidente du pays avait initialement suscité l'espoir d'un changement, mais qui a été dénoncée pour son style autoritaire.

Selon les analystes, sur ce continent de 1,4 milliard d'habitants, où la plupart des pays sont indépendants depuis environ 60 ans, les résultats électoraux contestés pourraient affaiblir davantage des démocraties déjà fragiles et encourager les militaires à prendre de plus en plus le pouvoir.

L'Afrique abrite certaines des populations les plus jeunes et des dirigeants les plus âgés du monde, un paradoxe qui a contribué à une recrudescence des coups d'État, de la région du Sahel à l'ouest jusqu'à Madagascar. Dans de nombreux endroits, la frustration est grande face aux promesses non tenues de fournir à la population des services de base malgré la richesse des ressources naturelles.

Cette tendance révèle des problèmes structurels plus profonds liés à l'environnement politique sous-jacent de l'Afrique, a déclaré Jeffrey Smith, directeur exécutif de l'organisation à but non lucratif Vanguard Africa, qui se consacre à la démocratie.

Il a ajouté que dans ces trois pays, les dirigeants en place utilisent les ressources de l'État pour se maintenir au pouvoir, s'appuient sur des forces de sécurité partisanes et bénéficient de procédures judiciaires défaillantes.

"C'est vraiment symptomatique d'un autoritarisme compétitif... où les élections sont fondamentalement déséquilibrées et biaisées en faveur de ceux qui sont déjà au pouvoir", a déclaré M. Smith. "Le véritable problème est donc l'absence de véritable concurrence politique et de responsabilité."

Cameroun : Paul Biya, plus vieux dirigeant du monde, élu pour un 8e mandat

À 92 ans, Paul Biya a passé près de la moitié de sa vie à la présidence du Cameroun et est le deuxième dirigeant africain ayant exercé le plus longtemps, derrière Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, de Guinée équatoriale.

Après 43 ans au pouvoir, il a remporté son huitième mandat lors des élections nationales du 12 octobre, que son porte-parole devenu adversaire, Issa Tchiroma Bakary, prétend également avoir remportées.

Biya apparaît rarement en public et ses détracteurs affirment que sa capacité à gouverner est fortement limitée par son âge. Sa réélection pour un huitième mandat de sept ans lui permettrait de rester au pouvoir jusqu'à près de 100 ans.

Lundi, certaines villes camerounaises ont été bouclées après que M. Tchiroma ait appelé les citoyens à manifester contre les résultats des élections. Au moins quatre personnes ont été tuées par les forces de sécurité lors des récentes manifestations.

Oumarou Bouba, un commerçant de 27 ans de la ville de Maroua, dans le nord du pays, qui a participé aux récentes manifestations, a déclaré qu'il ne reculerait pas malgré les arrestations. "Je suis prêt à risquer ma vie pour défendre mon vote", a déclaré Bouba.

Côte d'Ivoire : Ouattara remporte les élections sans son principal adversaire

Le président ivoirien Alassane Ouattara, âgé de 83 ans, a été réélu pour un quatrième mandat lors des élections du 25 octobre, marquées par une faible participation et des rues désertes, après que son principal adversaire ait été exclu de la course.

Un tribunal avait jugé que Tidjane Thiam, principal adversaire de M. Ouattara et ancien PDG du Crédit Suisse, n'était pas éligible en raison de sa double nationalité ivoirienne et française, une décision que M. Thiam s'était engagé à contester. Né en Côte d'Ivoire, M. Thiam a obtenu la nationalité française en 1987, mais y a renoncé en mars dernier.

Il a affirmé avoir été exclu de la course afin de faciliter la réélection de Ouattara et a qualifié l'élection de simulacre. Des manifestants ont été arrêtés à l'approche des élections, et d'autres manifestations sont prévues cette semaine.

Ouattara a été élu président pour la première fois en 2010, mais non sans difficultés. Le président de l'époque, Laurent Gbagbo, qui avait perdu les élections face à Ouattara, avait refusé de reconnaître sa défaite, ce qui avait entraîné une crise électorale qui avait fait des milliers de morts. Gbagbo avait dû être contraint de quitter le pouvoir avec l'aide des forces internationales de maintien de la paix.

La présidente tanzanienne a suscité l'espoir, puis la déception

La présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a prêté serment lundi à l'issue d'une élection controversée qui a exclu ses deux principaux rivaux.

L'élection du 29 octobre a été marquée par des violences, les manifestants ayant envahi les principales artères de la ville pour protester. L'armée a été déployée pour aider la police à réprimer les émeutes, et les autorités ont imposé des coupures d'Internet en raison des tensions.

Ancienne vice-présidente qui a accédé à la présidence après le décès de son prédécesseur John Pombe Magufuli, l'arrivée au pouvoir de Hassan en tant que première femme présidente de Tanzanie en 2021 a d'abord suscité l'espoir chez des millions de personnes après les mesures répressives prises par le gouvernement à l'encontre des leaders de l'opposition, des groupes civiques, des journalistes et d'autres.

Ses détracteurs affirment toutefois qu'elle n'a pas réussi à mettre fin à la répression et qu'elle a au contraire fait preuve d'un autoritarisme similaire à celui de son prédécesseur.