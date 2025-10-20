France : le musée du Louvre toujours fermé après le cambriolage

Le musée du Louvre dans le 1er arrondissement de Paris en France est resté fermé au public lundi après le cambriolage dont il a été victime dimanche matin. Alors que les mesures de sécurité au plus grand musée au monde fait déjà débat.

Les malfaiteurs ont dérobé huit bijoux napoléoniens d’une valeur jugée ‘’ inestimable’’, en sept minutes. Les autorités continuent d’évaluer l’ampleur des dommages. Alors que la police est toujours à la recherche des auteurs du cambriolage.

Le vol a paralysé le fonctionnement du musée le plus visité au monde. La ministre française de la culture a annoncé l’ouverture d’une enquête administrative en sus de l’enquête judiciaire. Les employés du Louvre se plaignent d'un manque de personnel et de sécurité.