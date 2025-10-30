Cameroun : Tchiroma appelle encore à la mobilisation contre la victoire de Biya

Au Cameroun, Issa Tchiroma Bakary ne compte pas en rester là après l'annonce de la victoire de Paul Biya à l'élection présidentielle du 12 octobre dernier. L'opposant camerounais a promis de résister jusqu'à la « victoire finale » sur le président sortant.

L'homme a appelé ses partisans à rester mobilisés alors qu'un groupe de la société civile dénonçait des morts et des arrestations lors de manifestations dans plusieurs villes.

Paul Biya dirige le Cameroun depuis 1982. La victoire annoncée lundi pour le plus vieux dirigeant au monde à 92 ans, a exacerbé les tensions dans ce pays producteur de cacao et de pétrole.

Les détracteurs du chef de l'état camerounais l'accusent d'utiliser les institutions de l'État pour se maintenir au pouvoir.

Mercredi, les partisans de Tchiroma, ancien porte-parole du gouvernement devenu rival de Biya, étaient encore dans les rues de Douala, la capitale économique, qui étaient encore jonchées de débris et de pneus brûlés après plusieurs jours de troubles.

Au moins 23 personnes ont été tuées depuis le week-end dernier lors de la répression des manifestations par les forces de sécurité, a déclaré mercredi un groupe de la société civile connu sous le nom de « Stand up for Cameroon » lors d'une conférence de presse.

Reuters n'a pas pu confirmer ces chiffres de manière indépendante et un porte-parole du gouvernement n'a pas répondu à une demande de commentaires.

Dans d'autres quartiers de cette ville habituellement animée, les commerces ont progressivement rouvert leurs portes après avoir été fermés en raison des manifestations et des troubles, tandis que la circulation restait clairsemée.

« Le résultat du scrutin est clair. Nous avons remporté cette élection à une large majorité. Cette victoire n'est pas seulement la mienne, elle appartient au peuple camerounais », a déclaré M. Tchiroma mardi soir dans son premier discours public depuis que le Conseil constitutionnel a confirmé la victoire de M. Biya.

« Nous restons unis, mobilisés et continuerons à résister jusqu'à la victoire finale. »

La décision du Conseil est définitive et sans appel.

D'autres leaders de l'opposition ont dénoncé une fraude généralisée, accusations rejetées par le gouvernement.

Le ministre de l'Intérieur, Paul Atanga Nji, a accusé mardi M. Tchiroma d'incitation à la violence et à la rébellion après avoir prématurément déclaré sa victoire le 13 octobre.

« Ce candidat irresponsable, poussé par le désir de mener à bien son complot visant à perturber l'ordre public, a lancé à plusieurs reprises des appels sur les réseaux sociaux incitant à des troubles civils », a déclaré M. Nji dans un communiqué cité par Reuters.