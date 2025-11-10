Cameroun : Issa Tchiroma Bakary exige la libération des détenus dans les 48 heures

Après plusieurs jours de silence, Issa Tchiroma Bakary, officiellement arrivé deuxième à la présidentielle du 12 octobre, est réapparu dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux.

Dans cet enregistrement, il lance un ultimatum de 48 heures aux autorités camerounaises pour libérer sans condition les personnes arrêtées dans le cadre de la crise post-électorale. Dans son message, Issa Tchiroma Bakary dénonce avec vigueur ce qu’il qualifie de « gangstérisme d’État » et de « terrorisme d’État ».

Ce régime procède à des purges ethniques, à des arrestations arbitraires à travers tout le pays. Je demande à ce régime, en tant que président élu de la République, de cesser ces pratiques , déclare-t-il dans la vidéo. Il poursuit : les Camerounais n’en veulent plus, les Camerounais n’en peuvent plus. Je donne 48 heures pour libérer tous nos enfants et nos compatriotes détenus dans les prisons du Cameroun. À défaut, le peuple camerounais se considérera en légitime défense et prendra ses responsabilités.

Issa Tchiroma Bakary avait déjà appelé à observer plusieurs journées “villes mortes”, majoritairement suivies dans le nord en signe de contestation des résultats du scrutin. Après des jours de silence, l'ancien ministre et ex-allié du régime en place revient avec un discours offensif, promettant de “récupérer le pouvoir” qu’il estime confisqué par Paul Biya et le RDPC, au pouvoir depuis plus de quarante ans.