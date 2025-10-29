Éthiopie : la dette extérieure passe de 23 à 4,5 milliards de dollars en 6 ans

La dette extérieure de l’Éthiopie est passée de 23 milliards de dollars il y a six ans à 4, 5 milliards de dollars. Une réduction drastique intervenue après le rééchelonnement de l’ardoise du pays de la corne de l’Afrique.

Le gouvernement éthiopien veut désormais s’appuyer sur les ressources internes pour financer le développement plutôt que de se tourner toujours vers les créanciers externes.

Cette nouvelle option a été vanté mardi par le Premier ministre Abiy Ahmed alors qu’il défendait son programme de réformes économiques devant les députés éthiopiens.

Le gouvernement éthiopien a annoncé mi-octobre, que les recettes d’exportations du pays avaient atteint 8, 3 milliards de dollars pour l’exercice 2024/2025. Loin des estimations de 6, 37 milliards de dollars du Fonds monétaire international.

Addis Abeba a conclu un accord de principe en mars 2025 avec les créanciers officiels. Des analystes estimaient déjà à l’époque que s’il était pleinement appliqué, il permettrait de réduire le risque de surendettement à un niveau modéré d’ici 2027-2028.