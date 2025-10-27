Football : des Afghanes de retour dans une compétition de la FIFA

Des joueuses afghanes de football participent depuis ce dimanche au tournoi FIFA Unites Women’s Series au Maroc.

Si l’équipe nationale féminine a été dissoute par les talibans après 2021, ces footballeuses afghanes en exil se sont réunies au sein d’une équipe non officielle baptisée Afghan Women United, reconnue par la Fifa depuis cette année.

"Nous sommes profondément reconnaissantes à la FIFA de nous avoir donné cette opportunité et ce privilège de représenter ce dont les femmes sont capables. Je pense que c'est un message clair au monde entier : si les femmes veulent faire quelque chose dans leur vie, pas seulement un parcours d'athlète, elles doivent être égales aux hommes dans la société, en particulier sur le terrain de sport et dans des pays comme l'Afghanistan qui n'ont pas eu l'occasion de le faire au cours des dernières années", confie Fatima Haidari, capitaine de l'Afghan Women United.

Face au Tchad, les Afghanes ont ouvert le score avant de s’incliner 6-1. Bien au-delà du résultat, l’équipe recomposée est un symbole de résilience et d’émancipation.

Leur participation fait partie d'une stratégie plus large de la FIFA pour la promotion du football féminin inclusif. Les joueuses ont ainsi l’opportunité de revenir sur la scène internationale et de mettre en avant leur pays.

Le tournoi "FIFA Unites Women’s Series 2025", qui promeut l’inclusion et la solidarité, se tient au Maroc, du 26 octobre au 1ᵉʳ novembre prochain. La Tunisie, la Libye et le Tchad font aussi partie de cette compétition amicale.

L'équipe féminine de football afghane a été créée en 2007. Elle était gérée par la Fédération d'Afghanistan de football, jusqu'à sa dissolution en 2021. Depuis, les femmes ne sont plus autorisée à jouer au football et sont privées de nombreux autres droits.