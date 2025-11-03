PSG-Bayern : rencontre choc des géants du football européen

Le Paris Saint-Germain, champion d’Europe en titre, reçoit le Bayern Munich, son dauphin dans la phase de ligue de la Ligue des champions.

Les deux équipes ont signé un début parfait, avec trois victoires chacune, mais Paris conserve l’avantage au classement grâce à une meilleure différence de buts.

Le Bayern, sous la direction de Vincent Kompany, enchaîne 15 victoires consécutives toutes compétitions confondues, son dernier revers officiel remontant au 5 juillet dernier… contre le PSG en Coupe du monde des clubs (0-2).

Les Parisiens, soutenus par leur public, espèrent prendre leur revanche après la défaite subie lors de la cinquième journée de la phase de ligue de la saison dernière (0-1).

Ce match fera également écho à la finale de la Ligue des champions 2019-2020, où Kingsley Coman avait inscrit l’unique but de la rencontre, offrant au Bayern sa sixième couronne européenne. Mardi, plus qu’un simple match, c’est un affrontement de titans où chaque action peut compter dans la course à la suprématie européenne.