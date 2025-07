Football : la FIFA annonce un consensus sur le repos des joueurs

Selon la FIFA, plusieurs groupes de représentants des joueurs et l'instance dirigeante du sport sont parvenus à un consensus sur la nécessité d'une période de repos de 72 heures entre les matches, et ont convenu que les joueurs devraient bénéficier d'un minimum de 21 jours de vacances à la fin de chaque saison.

Il n'est toutefois pas certain que ce consensus débouche sur un accord contraignant, étant donné que la FIFPRO, le syndicat mondial des joueurs, n'a pas pris part aux discussions.

La FIFA n'a pas immédiatement indiqué quels groupes ont participé aux discussions à la veille de la finale de la Coupe du monde des clubs, dimanche, entre le PSG et Chelsea, mentionnant "des représentants de plusieurs syndicats de joueurs du monde entier".

Le tournoi s'est déroulé pendant l'intersaison européenne et a fait l'objet de critiques de la part des syndicats, car l'accent mis sur le bien-être des joueurs a conduit à des appels en faveur de périodes de repos obligatoires et d'une plus grande attention à la sécurité des joueurs pendant les matches.

Quelques jours avant le début de la Coupe du monde des clubs, qui durera un mois, les dirigeants du football ont dû faire face à de nouveaux appels à la protection des joueurs, face aux craintes croissantes de blessures et d'épuisement professionnel. Le mois dernier, le syndicat français des footballeurs professionnels a lancé une attaque cinglante contre la compétition, déclarant qu'il était "urgent d'arrêter ce massacre", compte tenu des inquiétudes persistantes concernant la charge de travail extrême des joueurs.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, et d'autres responsables de l'instance dirigeante du football ont rencontré des représentants des syndicats de joueurs du monde entier à New York. La FIFA a qualifié les discussions de "progressistes", ajoutant que la santé des joueurs était une "priorité absolue".

"Il existe un consensus sur le fait qu'il doit y avoir au moins 72 heures de repos entre les matches et que les joueurs doivent bénéficier d'une période de repos ou de vacances d'au moins 21 jours à la fin de chaque saison", a déclaré la FIFA. Cette période devrait être gérée individuellement par chaque club et les joueurs respectifs en fonction de leur calendrier de matches et en tenant compte des conventions collectives applicables.

L'application stricte d'une période de 72 heures pourrait entraîner d'importants ajustements dans les calendriers des matches et les accords télévisés. La FIFA n'a pas indiqué comment cela fonctionnerait en pratique. Les équipes européennes qui disputent l'Europa League le jeudi en fin de journée jouent généralement des matches de championnat le dimanche suivant. Avec une pause stricte de 72 heures, elles pourraient devoir attendre jusqu'au lundi pour rejouer.

Ce serait un véritable casse-tête pour la Bundesliga allemande. Elle a supprimé les matchs du lundi soir en 2021 après des années de protestations de la part des supporters qui souhaitaient des coups d'envoi plus faciles à suivre le week-end. Lorsqu'elle a introduit l'impopulaire coup d'envoi du lundi quatre saisons plus tôt, la ligue allemande a fait valoir que cela donnerait plus de repos aux équipes de l'Europa League.

Le nouveau contrat télévisuel de la Bundesliga, qui entrera en vigueur la saison prochaine, ne prévoit pas non plus de matches le lundi.

La FIFA a ajouté qu'un jour de repos par semaine devrait également être autorisé et que les exigences en matière de déplacements ainsi que les conditions climatiques seront également prises en compte dans la planification des compétitions à l'avenir.

La Coupe du monde des clubs, à laquelle participeront 32 des meilleures équipes du monde, fait l'objet de critiques depuis que la FIFA a annoncé qu'elle viendrait s'ajouter à un calendrier déjà saturé. Le tournoi devrait être organisé tous les quatre ans, entre la Coupe du monde masculine, le Championnat d'Europe et la Copa América. Il a été mis en place dans un contexte de contestations juridiques en Europe, de menaces de grève et d'inquiétudes répétées quant au bien-être mental et physique des joueurs en raison d'un trop grand nombre de matches.