Mondial 2026 : meilleur arbitre africain, le Somalien Omar Artan refoulé des USA

L’arbitre somalien Omar Artan ne participera finalement pas à la Coupe du monde après s’être vu refuser l’entrée sur le territoire américain.

Les services des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP) ont annoncé lundi qu’un ressortissant somalien, attendu pour officier lors de la compétition, n’avait pas été autorisé à entrer dans le pays à son arrivée samedi à l’aéroport international de Miami en provenance d’Istanbul. Bien que le CBP n’ait pas cité son nom, Omar Artan est le seul arbitre somalien retenu pour le tournoi.

La FIFA a confirmé dans la journée qu’Artan ne pourrait ni participer aux préparatifs ni arbitrer des rencontres de la Coupe du monde. L’instance a également diffusé une déclaration de l’arbitre.

« Malgré cette situation, je reste optimiste et concentré sur les prochaines étapes de ma carrière », a déclaré Omar Artan. « Je remercie la FIFA ainsi que la Confédération africaine de football pour leur soutien. Je continuerai à travailler afin de maintenir le plus haut niveau d’arbitrage et à me préparer pour l’avenir. Je suis également reconnaissant envers la famille du football pour ses nombreux messages et je souhaite le meilleur à mes collègues durant cette Coupe du monde. J’espère les retrouver lors de futures compétitions. »

Dans un communiqué distinct, la FIFA a souligné qu’elle n’intervenait pas dans les procédures d’immigration et qu’elle avait été informée par les autorités américaines que la situation d’Artan ne serait pas réexaminée dans l’immédiat.

« Comme lors des précédentes compétitions organisées par la FIFA, il appartient au gouvernement du pays hôte de décider en dernier ressort de l’octroi des visas et de l’admission sur son territoire », a rappelé l’organisation.

De son côté, le CBP a expliqué que tous les voyageurs entrant aux États-Unis, y compris les sportifs, entraîneurs et membres du personnel des compétitions, sont soumis aux mêmes procédures de contrôle.

« Les décisions relatives à l’admissibilité sont prises au cas par cas, sur la base des informations disponibles en matière de sécurité nationale, d’immigration et d’application de la loi au moment de l’inspection », a indiqué l’agence américaine. « Les agents du CBP sont habilités à interroger les voyageurs, à effectuer des contrôles et à statuer sur leur admissibilité conformément à la législation américaine. »