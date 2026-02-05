Gaza : une flottile civile de 100 bateaux se rendra à Gaza en mars

Les organisateurs d'une flottille internationale de bateaux transportant de l'aide humanitaire à Gaza ont annoncé jeudi leur intention de mener une nouvelle mission avec plus de 100 bateaux en mars.

Les militants, qui avaient organisé une flottille d'aide similaire l'année dernière, ont décrit la prochaine mission comme la plus grande mobilisation civile contre les actions d'Israël à Gaza. Ils ont appelé la communauté internationale à empêcher les forces israéliennes d'intercepter l'opération.

« Nous sommes ici pour annoncer que nous allons naviguer avec cette fois-ci des milliers de participants, dont plus de 1 000 médecins, infirmières, professionnels de santé, plus de 100 bateaux, et nous invitons par la présente des participants de toutes les nations, de tous les pays. Le départ se fera à Barcelone, comme lors du départ historique initial, puis en Tunisie, en Italie et dans d'autres ports méditerranéens. », a annoncé Sümeyra Akdeniz Ordu, militante.

L'annonce a été faite à la Fondation Nelson Mandela en Afrique du Sud et parmi les orateurs figurait Mandla Mandela, petit-fils de l'ancien président sud-africain.

« Nous voulons donc appeler tous les membres du Parlement qui soutiennent la cause palestinienne à se joindre à nous, et nous appelons notre président, Son Excellence Cyril Ramaphosa, à mettre en œuvre ce qui a été adopté par notre Parlement national, à savoir expulser l'ambassadeur israélien et fermer l'ambassade. Tel a été l'appel de notre Parlement. », a déclaré Mandla Mandela, militant.

Les Nations unies ont déclaré que des centaines de milliers de palettes de fournitures humanitaires ont été déchargées et collectées à divers points de passage vers Gaza depuis l'annonce du cessez-le-feu en octobre. Mandla Mandela faisait partie de la flottille qui s'était embarquée pour une mission à Gaza l'année dernière et a été détenu avec d'autres militants lorsque leur bateau a été intercepté par les forces israéliennes avant qu'ils ne puissent atteindre les côtes de Gaza.