Présidentielle en Côte d'Ivoire : Henriette Lagou et "l'heure des femmes"

À Yopougon, ce 23 octobre, Henriette Lagou, candidate à l’élection présidentielle de Côte d’Ivoire, est allée à la rencontre de ses partisans. Dans cette commune populaire d’Abidjan, ceux-ci appellent sa victoire de tous leurs vœux.

‘’Oui, nous la voulons à la tête du pays parce qu’elle peut penser à nous les démunis, les veuves. Voilà, elle peut penser à nous, voilà. Nos enfants qui ont fréquenté, qui ont des diplômes, mais qui ne travaillent pas… Nous vendons du placali pour les nourrir… Tout ça là vraiment, si elle est au pouvoir, elle peut nous aider’’, déclare, Suzanne Gnohoulou - Sympathisante

Consciente du défi électoral qui l’attend, Henriette Lagou mise sur une mobilisation citoyenne, forte dans les quartiers populaires. Une stratégie assumée qui semble trouver un écho favorable.

‘’C’est une dame de valeur. Depuis que je la connais, dans son intégrité, sa sobriété, elle ne fait pas de déclaration tapageuse. Elle est dans son canevas. Et je la respecte pour ça, c’est une grande intellectuelle que je respecte. Et c’est pourquoi, à mon âge, plus de 60 ans, je suis là’’, explique, Youssouph Diomandé – Sympathisant.

Alors que la campagne entre dans sa dernière ligne droite, la présidente du GP-Paix espère convertir cet enthousiasme en votes, persuadée que son avenir politique dépendra de la force de ces soutiens populaires.

Henriette Lagou termine sa campagne présidentielle ici à Yopougon. Dix après, elle essaie encore une fois de briguer la magistrature suprême. Cette ancienne ministre sous Laurent Gbagbo a donné un message d’espoir et de réconciliation aux Ivoiriens. Elle espère devenir la première femme président de la République de Côte d’Ivoire.