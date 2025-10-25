Cameroun : deux partisans du candidat Issa Tchiroma arrêtés

Au Cameroun, Anicet Ekane et Djeukam Tchameni, de l'Union pour le changement 2025, mouvement qui a soutenu la candidature d’Issa Tchiroma Bakary lors de la présidentielle ont été arrêtés vendredi à Douala.

Leur interpellation est considérée comme une ‘’ mesure d’intimidation’’ par l’opposition. Alors que le Conseil constitutionnel doit dévoiler le secret des urnes lundi 27 octobre.

Dans le pays, la tension reste vive. Issa Tchiroma Bakary a déjà revendiqué la victoire avec 54,8% des voix contre un plus de 31 % pour Paul Biya. Et a appelé à la mobilisation dimanche.

À Yaoundé, les habitants sont pris de panique et font des réserves de nourriture. Dans le Nord du Cameroun, les autorités viennent d’interdire jusqu’à nouvel ordre la vente du « Zoua Zoua », un carburant local de contrebande