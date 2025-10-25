Cameroun : deux partisans du candidat Issa Tchiroma arrêtés

Cameroun
Au Cameroun, Anicet Ekane et Djeukam Tchameni, de l'Union pour le changement 2025, mouvement qui a soutenu la candidature d’Issa Tchiroma Bakary lors de la présidentielle ont été arrêtés vendredi à Douala.
Leur interpellation est considérée comme une ‘’ mesure d’intimidation’’ par l’opposition. Alors que le Conseil constitutionnel doit dévoiler le secret des urnes lundi 27 octobre.
Dans le pays, la tension reste vive. Issa Tchiroma Bakary a déjà revendiqué la victoire avec 54,8% des voix contre un plus de 31 % pour Paul Biya. Et a appelé à la mobilisation dimanche.
À Yaoundé, les habitants sont pris de panique et font des réserves de nourriture. Dans le Nord du Cameroun, les autorités viennent d’interdire jusqu’à nouvel ordre la vente du « Zoua Zoua », un carburant local de contrebande
01:05
Le mouvement Gen Z Madagascar déçu de la nomination du Premier ministre
Aller à la video
Nigeria : manifestation pour la libération de Nnamdi Kanu
02:21
Cameroun : Issa Tchiroma publie des résultats partiels de la présidentielle
01:03
"No Kings" : des dizaines de milliers d'Américains manifestent contre Trump
01:46
Maroc : le mouvement Gen Z 212 reprend les manifestations
02:22
Cameroun : des habitants de Garoua protègent le domicile d'Issa Tchiroma