Paris - France : le Musée du Louvre rouvert au public

Le Louvre a rouvert mercredi, trois jours après un cambriolage choquant qui avait contraint le musée à fermer ses portes aux visiteurs.

La directrice du Louvre, Laurence des Cars, doit être interrogée mercredi par une commission culturelle du Sénat français, alors que des questions se posent sur les mesures de sécurité mises en place dans le musée le plus visité au monde.

Des Cars, qui dirige le Louvre depuis 2021, n'a fait aucune déclaration publique depuis que des voleurs ont dérobé des joyaux royaux lors d'un cambriolage commis en plein jour dimanche, qui n'a duré que sept minutes.

Ce vol a ravivé la polémique sur le manque de sécurité dans les musées français, après que deux autres institutions aient été victimes de cambriolages le mois dernier.

« Le conservateur du Louvre a estimé les dommages à 88 millions d'euros », soit 102 millions de dollars, a déclaré mardi la procureure de Paris, Laure Beccuau.

Mais elle a déclaré que la perte la plus importante concernait le patrimoine historique français, ajoutant que les voleurs ne pourraient pas empocher la totalité de leur butin s'ils avaient « la très mauvaise idée de fondre ces bijoux ».

De nombreux enquêteurs recherchent les auteurs du cambriolage de dimanche, partant du principe qu'il s'agit d'un groupe criminel organisé qui a escaladé une échelle sur un camion pour s'introduire dans le musée, puis a laissé tomber une couronne sertie de diamants lors de sa fuite.

M. Beccuau a confirmé que quatre personnes étaient impliquées dans le vol de dimanche et a déclaré que les autorités analysaient les empreintes digitales trouvées sur les lieux.

Les enquêteurs passent au crible les images des caméras de surveillance du musée et des principales autoroutes à la sortie de Paris à la recherche d'indices sur les voleurs, qui se sont enfuis à scooter.