Syrie : le musée national de Damas cambriolé

Des voleurs se sont introduits dans le musée national de la capitale syrienne et ont dérobé plusieurs statues antiques datant de l'époque romaine, ont déclaré des responsables, mardi.

Le musée national de Damas a été temporairement fermé après que le vol a été découvert tôt lundi.

Le musée a rouvert ses portes en janvier, alors que le pays se remet d'une guerre civile de 14 ans et de la chute de la famille Assad, qui régnait depuis 54 ans, l'année dernière.

Le musée du centre de Damas, le plus grand du pays, abrite des antiquités inestimables datant de la longue histoire de la Syrie.

Après le début de la guerre, la sécurité a été renforcée par des barrières métalliques et des caméras de surveillance.

Un fonctionnaire de la direction générale des antiquités et des musées de Syrie a déclaré à l'Associated Press que six statues de marbre avaient été volées, ajoutant qu'une enquête était en cours.

Un autre responsable a déclaré à l'AP que le vol avait eu lieu dimanche soir et avait été découvert tôt lundi, lorsqu'une des portes du département classique a été trouvée brisée et que plusieurs statues datant de l'époque romaine avaient disparu.

Le fonctionnaire a refusé de donner un nombre exact de statues.

Les deux fonctionnaires ont parlé sous le couvert de l'anonymat, conformément à la réglementation, car le gouvernement n'a pas encore fait de déclaration.

Mardi matin, un journaliste d'AP a tenté d'entrer dans le musée et s'est vu répondre par des agents de sécurité que le musée était fermé. Ils ont refusé de répondre aux questions concernant le vol.

La section du musée où les statues ont été déclarées volées est "un département magnifique et riche en histoire, avec des objets datant des périodes hellénistique, romaine et byzantine", a déclaré Maamoun Abdulkarim, l'ancien chef du département des antiquités et des musées du gouvernement.

Le musée a rouvert ses portes le 8 janvier, un mois après que les rebelles ont chassé le président Bashar Assad, ouvrant ainsi une nouvelle ère pour le pays. Craignant les pillages, le musée de Damas a fermé ses portes après l'offensive éclair qui a mis fin à cinq décennies de règne de la famille Assad.

Après le début du conflit en Syrie en mars 2011, les autorités avaient transféré à Damas des centaines d'objets inestimables provenant de différentes régions du pays, notamment de la ville centrale historique de Palmyre, qui était autrefois détenue par des membres du groupe État islamique.

En 2015, les membres de l'EI ont détruit des mausolées sur le site de Palmyre, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et célèbre pour ses colonnades romaines vieilles de 2 000 ans, d'autres ruines et des objets d'une valeur inestimable.