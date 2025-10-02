Bienvenue sur Africanews

Ouganda : 2 militants kenyans enlevés lors d'un meeting de Bobi Wine

Bobi Wine, l'opposant ougandais, arrive aux Green Carpet Fashion Awards, le mercredi 6 mars 2024, à Los Angeles   -  
Copyright © africanews
AP Photo

By Africanews

Ouganda

Deux militants kenyans, Bob Njagi et Nicholas Oyoo, ont disparu en Ouganda après avoir été apparemment enlevés par des hommes armés lors d’un rassemblement en soutien à l’opposant Bobi Wine.

Bobi Wine, candidat à la présidentielle ougandaise, a condamné l’enlèvement, affirmant que les deux hommes ont été "ramassés comme des criminels" à une station-service et emmenés vers une destination inconnue.

La police ougandaise nie toute détention, et au Kenya, certains responsables disent ne pas être informés de l’affaire.

Bobi Wine suspecte le gouvernement ougandais d’être derrière ces enlèvements, en raison de leur lien avec lui. La mobilisation internationale s’élève, l’association kenyane Vocal Africa exige leur libération.

Selon des témoins, quatre hommes armés auraient forcé Njagi et Oyoo à monter dans un véhicule.

Des vidéos montrent Njagi en pleine campagne pour Bobi Wine, lui aussi déjà victime d’un enlèvement l’année dernière au Kenya.

Ces disparitions s’inscrivent dans une série d’incidents récents où des opposants africains ont été enlevés ou torturés par des autorités.

Le climat de répression s’intensifie, soulevant de graves inquiétudes sur la liberté d’expression en Afrique de l’Est.

