Football : la joie des supporters après la victoire du PSG en Supercoupe

Marquinhos du PSG soulève le trophée avec ses coéquipiers après le match de football de la Super Coupe de l'UEFA entre le Paris Saint-Germain et Tottenham Hotspur à Udine.  
Copyright © africanews
Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
By Ali Bamba

Italie

Le Paris Saint-Germain a remporté la Supercoupe d'Europe mercredi face à Tottenham Hotspur. Un score de 4 tirs au but réussis contre 3 a suffi pour la joie des supporters parisiens aux abords du stade d'Udine en Italie.

À l'extérieur du stade d'Udine, en Italie, un mélange d'euphorie et d'insultes a suivi les supporters des vainqueurs et des vaincus.

"On a repris l’entraînement il y a une semaine, il y a dix jours, ils étaient en vacances au soleil. Là, on est venus, on a gagné et on repart avec le trophée. Jusqu’au bout, il faut y croire !"

"Le match était l'incroyable, grosse ambiance les supporters de Paris ont été incroyables !

On n'y croyait plus à la 80e, on croyait qu’on allait perdre, c’était une folie et à partir du but, on y a recru ", lachent, des supporters parisiens en joie.

Mené 2-0 jusqu'à cinq minutes de la fin du temps réglementaire, le champion d'Europe parisien a égalisé aux 85e et 94e min avant de s'imposer aux tirs au but contre le vainqueur de la Ligue Europa.

"Luis Enrique, on a douté de ses choix et finalement, il nous a prouvé qu’il avait toujours raison. On a confiance en notre coach, c’est le meilleur coach d’Europe" confient des fan parisiens.

Après ce sacre, le club parisien devra très vite reprendre le travail en vue de lancer sa saison en Ligue 1 dès dimanche face à Nantes.

