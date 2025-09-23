Football : l'OM bat enfin le PSG, Aguerd en héros

Marseille a battu le Paris Saint-Germain 1-0, mettant fin à une série de 12 défaites consécutives à domicile contre le champion en titre et le détrônant de la tête du classement de la Ligue 1 lundi.

Dans un match reporté en raison d'alertes météorologiques dans le sud de la France dimanche, Marseille a pris l'avantage après seulement cinq minutes et n'a jamais semblé vouloir le lâcher.

Nayef Aguerd a sauté plus haut que tout le monde pour reprendre un centre et le gardien Lucas Chevalier est sorti mais a raté son intervention, permettant au défenseur central marocain de marquer de la tête dans le but vide.

Le PSG a dominé la possession, mais l'équipe locale s'est montrée plus dangereuse et a manqué de chance de ne mener que d'un but à la mi-temps.

La frappe d'Amine Gouiri a heurté la barre transversale à la 25e minute et, quelques secondes plus tard, un autre but a été refusé pour hors-jeu.

La deuxième mi-temps a été une répétition de la première, le PSG ayant la plupart du temps le ballon, mais incapable de percer la défense marseillaise, pour laquelle le gardien Geronimo Rulli s'est illustré.

"Nous aurions dû gagner", a déclaré le milieu de terrain du PSG Illia Zabarnyi à la chaîne DAZN. "Nous avons contrôlé le match, bien joué, mais il nous a peut-être manqué quelque chose."

Marseille a célébré ces trois points avec enthousiasme, même après l'expulsion de l'entraîneur Roberto De Zerbi suite à un échange verbal avec l'arbitre.

Cette victoire prolonge le bon début de saison à domicile de Marseille, qui compte désormais trois victoires en trois matchs. Le club totalise neuf points en cinq matchs et remonte à la sixième place.

C'est la première fois depuis décembre 2023 qu'il enchaîne deux "clean sheets" consécutifs à domicile en Ligue 1, et son premier but contre le PSG à domicile lors des six dernières rencontres.

Le PSG est tombé à la deuxième place, à égalité de points avec Monaco, qui le devance grâce à une meilleure différence de buts. Les deux équipes ont 12 points, tout comme Lyon et Strasbourg.

De nombreux joueurs du PSG n'ont pas pu assister à la cérémonie du Ballon d'Or lundi à Paris. Neuf joueurs du PSG étaient nominés pour le prix masculin.