Football : l'entraîneur Vincent Kompany prolonge jusqu'en 2029 avec le Bayern Munich

Vincent Kompany poursuivra son aventure avec le Bayern Munich.

Mardi, l'entraîneur principal du mythique club allemand s'est réjoui de la prolongation de son contrat.

L'ancien coach de Burnley a remporté le titre de champion d'Allemagne dès sa première saison, après avoir pris la succession de Thomas Tuchel en mai 2024.

Le contrat actuel de Kompany devait expirer à l'été 2027, mais il s'est désormais engagé jusqu'au 30 juin 2029.

L'équipe de Vincent Kompany a remporté ses sept matchs de Bundesliga cette saison, tandis que le capitaine anglais Harry Kane poursuit son impressionnante série de buts.