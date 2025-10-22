Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Sport

sport

Football : l'entraîneur Vincent Kompany prolonge jusqu'en 2029 avec le Bayern Munich

L'entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany, dirige une séance d'entraînement avant le match de Ligue des champions contre le Club Bruges, à Munich, le 21 octobre 2025.   -  
Copyright © africanews
Sven Hoppe/(c) Copyright 2025, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
By Ali Bamba

Allemagne

Vincent Kompany poursuivra son aventure avec le Bayern Munich.

Mardi, l'entraîneur principal du mythique club allemand s'est réjoui de la prolongation de son contrat.

L'ancien coach de Burnley a remporté le titre de champion d'Allemagne dès sa première saison, après avoir pris la succession de Thomas Tuchel en mai 2024.

Le contrat actuel de Kompany devait expirer à l'été 2027, mais il s'est désormais engagé jusqu'au 30 juin 2029.

L'équipe de Vincent Kompany a remporté ses sept matchs de Bundesliga cette saison, tandis que le capitaine anglais Harry Kane poursuit son impressionnante série de buts.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.