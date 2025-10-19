Présidentielle en Côte d'Ivoire : Jean-Louis Billon en campagne à Abobo

À Abidjan, le quartier de Sogephia, dans la commune populaire d’Abobo, a accueilli ce samedi un important meeting du candidat Jean-Louis Billon, en lice pour la présidentielle ivoirienne.

Devant une foule enthousiaste, le candidat du Congrès démocratique (CODE) a présenté les grandes lignes de son programme, axé sur la relance économique, la justice sociale et l’emploi des jeunes, des thèmes qui trouvent un écho favorable auprès de nombreux partisans.

« Il y a trois arguments que le candidat Jean-Louis Billon nous permet de pouvoir donner à la population. Le premier argument est que Jean-Louis Billon est un candidat qui est jeune, le candidat du renouveau. Le deuxième candidat est que Jean-Louis Billon est le candidat qui une politique sociale qui peut atteindre la jeunesse, les femmes et toute la population ivoirienne. Et enfin, nous choisissons Jean-Louis Billon parce que nous savons qu’avec Jean-Louis Billon il y a de l’espoir pour la transformation de la jeunesse ivoirienne. », a déclaré Eric OKOI, Partisan du Congrès Démocratique (Code).

« La femme est un pilier de développement dans le projet de société de Jean-Louis Billon et moi, c’est ce qui m’a motivé et encouragé à le soutenir, à l’accompagner et à travailler dans son équipe. Alors, j’exhorte tout le monde à choisir ce candidat parce qu’il a le CV adapté pour notre génération. », a indiqué Fabyra KOFFI, Partisane du Congrès Démocratique (Code).

Selon son équipe de campagne, ce meeting illustre la proximité du candidat avec les réalités du terrain et sa volonté de replacer la question du pouvoir d’achat au cœur du débat électoral.

Jean-Louis Billon fait la revue de ses troupes, nous sommes à Abobo, quartier historiquement bastion du RHDP. Mais il est venu ici à la rencontre de ses partisans. Il a adressé un message d’espoir à la jeunesse d’Abodo. Pour lui, les jeunes d’Abobo doivent aspirer à un renouvellement de la classe politique ivoirienne. Il se dit prêt pour diriger la Côte d’Ivoire, pour leur plus grand bonheur.