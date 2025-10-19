Présidentielle en Côte d'Ivoire : la jeunesse du RHDP mobilisée

Ce samedi 18 octobre 2025, le Stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan a vibré aux couleurs du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP).

Des milliers de jeunes venus des communes du district d’Abidjan et de plusieurs régions du pays ont répondu à l’appel du parti au pouvoir, venus réaffirmer leur soutien au candidat Alassane Ouattara, en lice pour un nouveau mandat.

« Le choix que j’ai fait en suivant le Président Alassane Ouattara, c’est parce que c’est un papa qui tient ses promesses et voyant tout ce qu’il a fait dans ce pays, personne n’a fait ça auparavant. Eux tous sont venus avec des promesses qu’ils n’ont pas tenues. Le peuple a besoin d’un devancier qui travaille. Aujourd’hui, Dieu nous a fait cette grâce et nous a emmené le Président Alassane Ouattara. », a expliqué Edmond GBOGBO, Partisan du RHDP.

Dans une ambiance marquée par des chants, des danses et des slogans, le mot d’ordre était clair : mobiliser la jeunesse autour des valeurs de paix, de stabilité et de progrès.

« Un sentiment de joie, surtout de fierté parce que nous sommes venus de Bouaflé ce matin avec 10 000 jeunes pour venir communier avec toute la jeunesse de Côte d’Ivoire avec notre champion, Son Excellence Alassane Ouattara. Le jour j sera dans quelques jours et ensemble nous allons encore continuer cette grande fête avec toute la population ivoirienne pour qu’ensemble nous puissions continuer ce développement qui dure depuis 15 ans et nous allons faire encore 5 ans en train de développer la Côte d’Ivoire. », a déclaré Honorable Siaka KONE, Député de Bouaflé.

Ils sont venus par millier à la rencontre de leur leader le Président Alassane Ouattara, candidat à sa propre succession. Pendant son discours, le Chef de l’État a réitéré son engagement à travailler davantage pour le bien-être de la jeunesse ivoirienne.

Il faut noter que ces meetings, cette campagne se fait sous fond de tension. Il y a d’un autre côté de membres de l’opposition guidés par l’ancien Chef d’État Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, Président du PDCI RDA qui sont contre un 4ème mandat du Président Alassane Ouattara.