Éthiopie : au moins 14 morts dans une collision de trains

Un train bondé transportant des marchands est entré en collision avec un train à l'arrêt dans une région reculée de l'est de l'Éthiopie, faisant au moins 14 morts et des dizaines de blessés, a déclaré un responsable local.

L'accident s'est produit lundi soir près de la ville de Dire Dawa, alors que le train transportant des marchands et leurs marchandises revenait de la ville de Dewale, près de la frontière avec Djibouti.

Ibrahim Usman, le maire de Dire Dawa, a confirmé le bilan et a exprimé sa tristesse face à la perte de vies humaines dans une déclaration publiée mardi sur Facebook.

Des témoins qui se sont entretenus avec l'Associated Press ont déclaré que les secours avaient tardé à arriver, les ambulances n'étant pas immédiatement disponibles après l'accident. Ils ont ajouté que les blessés avaient été sortis des wagons par des habitants.