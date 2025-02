Zimbabwe : au moins 24 morts dans une collision entre un bus et un camion

Une collision frontale entre un bus et un camion a fait 24 morts au Zimbabwe jeudi, selon la police. Le porte-parole de la police, Paul Nyathi, a déclaré que l'accident s'était produit près de Beitbridge, une ville située à la frontière sud avec l'Afrique du Sud.

Le bus se rendait de la capitale, Harare, à Beitbridge avec 65 passagers à bord. Nyathi a déclaré que les enquêtes préliminaires indiquaient que le bus essayait de dépasser un autre véhicule lorsqu'il est entré en collision avec le camion de transport. Il a ajouté que la police ne savait pas combien de personnes avaient été blessées.

Les médias d'État ont montré des photos de corps couverts gisant sur le sol et des épaves mutilées du bus et du camion. Le journal d'État Herald a cité un médecin du gouvernement à Beitbridge qui a déclaré que 17 personnes sont mortes sur les lieux de l'accident, tandis que sept autres sont décédées des suites de leurs blessures à la tête dans un hôpital de Beitbridge. Le journal indique que 30 autres personnes ont été blessées et sont hospitalisées.

Le président Emmerson Mnangagwa s'est dit horrifié et le cœur brisé et a déclaré que l'accident était une catastrophe nationale. Il a déclaré que le gouvernement prendrait en charge les frais de funérailles et d'enterrement.

"Notre nation ne mérite pas cela, et encore moins de vivre un incident aussi sanglant en ce début d'année", a déclaré M. Mnangagwa dans un communiqué, invitant les conducteurs à faire preuve d'une “extrême prudence sur les routes”.

Les accidents de la route impliquant des bus sont fréquents dans ce pays d'Afrique australe, où les conducteurs dépassent souvent la limite de vitesse afin d'effectuer le plus grand nombre de trajets possible par jour.

Les routes sont également en mauvais état. La route où l'accident s'est produit avait été récemment refaite dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour améliorer les infrastructures.