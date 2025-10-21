Afrique du Sud : deux adolescents tués dans une fusillade

Afrique du Sud
En Afrique du Sud, deux adolescents ont été tués et cinq autres blessés lors d’une fusillade à Westbury, Johannesburg mardi. Les victimes étaient âgées de 13 à 19.
La police sud-africaine qui a annoncé l’information, n’exclut pas une affaire liée à des gangs. Quatre suspects auraient abordé les adolescents toujours selon la police sud-africaine.
Les auteurs présumés de l’incident sont activement recherchés par plusieurs unités dont le service de renseignement criminel de la région. Le pays d’Afrique australe enregistre en moyenne 60 homicide par jour.
