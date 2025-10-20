Bienvenue sur Africanews

Zimbabwe : la ZANU-PF veut prolonger le mandat de Mnangagwa jusqu'en 2030

Emmerson Mnangagwa à la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD IX) à Yokohama, près de Tokyo, le mercredi 20 août 2025.   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Zimbabwe

Au Zimbabwe, alors que le mandat d’Emmerson Mnangagwa à la tête du pays s’achève en 2028, le parti au pouvoir milite désormais pour une prolongation jusqu’en 2030.

Le projet dévoilé le week-end par la ZANU-PF doit passer par une révision de la constitution. Les alliés du président zimbabwéen ont dans la foulée, demandé au ministre de la Justice d’entamer la procédure nécessaire.

Mais l’idée fait déjà polémique jusqu’au sein même du parti au pouvoir. Une contestation interne menée notamment par les proches du vice-président Constantino Chiwenga. L’opposition zimbabwéenne abonde aussi dans le même sens et menace déjà de saisir la justice.

Emmerson Mnangagwa 83 ans, au pouvoir depuis 2017, effectue son deuxième et dernier mandat à la tête du Zimbabwe conformément la constitution.

