Zimbabwe : Emmerson Mnangagwa prolonge son mandat de deux ans

Au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa pourrait rester au pouvoir jusqu’en 2030.

Le projet, validé en conseil des ministres, repousse l’échéance présidentielle de 2028 à 2030. Autre nouveauté : le président serait désormais élu par le Parlement, où le parti Zanu-PF au pouvoir depuis 45 ans détient les deux tiers des sièges. Une réforme sur mesure pour Emmerson Mnangagwa, 83 ans, qui ne peut normalement plus se représenter après deux mandats. Arrivé au pouvoir en 2017 après un coup d’État contre Robert Mugabe, il est accusé de réprimer l’opposition et de laisser filer une inflation à trois chiffres.

Le gouvernement, lui, mise sur une validation express par le Parlement, sans consultation populaire. Une manœuvre jugée ‘illégale’ par les juristes, mais qui s’inscrit dans une longue tradition de modifications constitutionnelles contestées, comme sous l’ère Mugabe."

Avec cette réforme, Emmerson Mnangagwa s’assure un troisième mandat, tandis que l’opposition dénonce un ‘détournement de démocratie’. Dans un pays exsangue économiquement, cette crise politique risque d’aggraver encore les tensions.

Le Parlement doit maintenant se prononcer mais avec une majorité acquise au Zanu-PF, le résultat semble déjà écrit.