RDC : l'OMS signale un déclin de la transmission d'Ébola au Kasaï

L’épidémie d'Ebola dans la province du Kasaï, en République démocratique du Congo, montre des signes encourageants de déclin. Selon l'Organisation mondiale de la Santé, la transmission est désormais plus localisée.

Depuis la semaine dernière, sept nouveaux cas ont été identifiés, portant le total à 64, avec 42 décès enregistrés. Les femmes et les enfants en bas âge représentent la majorité des cas.

La riposte se poursuit, avec un renforcement de la surveillance et l'augmentation de la capacité des centres de traitement. Le centre de Bulape a désormais 49 lits disponibles pour accueillir les patients.

En parallèle, la campagne de vaccination progresse rapidement. Plus de 4.000 personnes ont été vaccinées, incluant notamment les professionnels de santé et les contacts des patients.

Les efforts se concentrent sur l’identification des cas suspects et le suivi des contacts. 1.787 contacts font l’objet d’un suivi, contribuant à contenir la propagation du virus.

Ces mesures, couplées à la coopération communautaire, laissent entrevoir une possible accalmie de la situation sanitaire dans la région.