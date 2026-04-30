Tchad : mobilisation à N’Djamena pour la libération de Succès Masra

Des centaines de personnes se sont rassemblées mercredi dans la capitale tchadienne pour exiger la libération de l’ancien Premier ministre et opposant Succès Masra, détenu depuis près d’un an.

La mobilisation, organisée à l’occasion du huitième anniversaire du parti Les Transformateurs, a réuni principalement des jeunes militants venus dénoncer ce qu’ils qualifient de détention arbitraire de leur leader.

« Un homme innocent est aujourd’hui privé de liberté pour avoir porté la voix et l’espoir de tout un peuple », a déclaré Ngagorngar Tog-Yeum, secrétaire général du parti, appelant également à la libération d’autres figures de l’opposition arrêtées ces derniers jours, issues du mouvement GCAP.

Succès Masra, économiste formé en France et au Cameroun, avait été nommé Premier ministre quelques mois avant l’élection présidentielle de 2024, dans un contexte de rapprochement temporaire avec le pouvoir. Il avait ensuite affronté le chef de l’État Mahamat Idriss Déby Itno lors du scrutin, revendiquant la victoire malgré les résultats officiels le créditant de 18,5 % contre 61,3 % pour le président sortant.

Condamné en août à vingt ans de prison par un tribunal de N’Djamena pour « incitation à la haine », « xénophobie » et « incitation au massacre » dans le cadre des violences intercommunautaires de mai ayant fait 42 morts, l’opposant demeure au centre d’une vive controverse politique et judiciaire.

Dans le même temps, les autorités ont durci leur position à l’égard du GCAP (Groupe de concertation des acteurs politiques). Le ministre de l’Information, Gassim Cherif Mahamat, a affirmé que la Cour suprême avait prononcé sa dissolution le 24 avril, accusant ses membres de poursuivre leurs activités et d’avoir continué à appeler à des manifestations malgré cette décision.

Il a également évoqué des « investigations » ayant conduit, selon lui, à la découverte d’armes de guerre en possession de certains membres du groupe, estimant incompatible avec une démarche démocratique toute implication dans la détention d’armements.