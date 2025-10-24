RDC : le M23 dément tout vol d’or et accuse l’armée de rompre la trêve

À Goma, lors d'une conférence de presse animée par Corneille Nangaa, le mouvement rebelle AFC/M23 a nié avoir dérobé près de 500 kilos d’or dans une mine du Sud-Kivu, comme l’affirme la société Twangiza Mining.

Le chef du mouvement rebelle AFC/M23, Corneille Nangaa, a rejeté ce jeudi les accusations de pillage d’or portées contre sa formation. La société Twangiza Mining, active dans le Sud-Kivu, affirme que des combattants du M23 auraient dérobé près de 500 kilos d’or et transféré le métal précieux par des canaux souterrains.

Le M23 dément catégoriquement ces allégations, assurant que la mine n’est plus en activité et qu’aucune extraction industrielle n’y est menée. Corneille Nangaa accuse, au contraire, l’armée congolaise d’avoir bombardé les provinces du Nord et du Sud-Kivu, causant plusieurs victimes civiles.

Il dénonce également de nouvelles violations du cessez-le-feu signé à Doha, tout en réaffirmant son engagement dans le processus de paix.

Selon l’ONU, plusieurs groupes armés se sont emparés de sites miniers dans l’est du Congo, une région riche en ressources.

Un rapport du Conseil de sécurité estimait déjà que le M23 tirait environ 300 000 dollars par mois de taxes sur les minerais, notamment dans la région de Rubaya, riche en coltan.