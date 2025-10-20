Namibie : un cas de Mpox confirmé à Swakopmund

La Namibie fait face à une épidémie de Mpox, après la confirmation d’un cas dans la région d’Erongo, située dans l’ouest du pays.

Conformément aux protocoles de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la détection d’un seul cas confirmé suffit à déclarer une épidémie. Le patient infecté a été placé en isolement et reçoit des soins à l’hôpital du district de Swakopmund.

D’après les premières investigations, la transmission du virus serait liée à des déplacements récents dans la région de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC). Les autorités sanitaires locales ont rapidement identifié les cas contacts, qui sont désormais placés sous surveillance.

Alors que la confirmation du cas a suscité une vive inquiétude au sein de la population, le ministère de la Santé et des Services sociaux a publié un communiqué deux jours après l’annonce. Il appelle à la sérénité et assure que le pays est suffisamment préparé pour faire face à ce type d’épidémie.