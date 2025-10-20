Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Namibie : un cas de Mpox confirmé à Swakopmund

Un agent de santé s'occupe d'un patient atteint de la variole du singe, dans un centre de traitement à Munigi, dans l'est du Congo, le lundi 19 août 2024.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved
By Rédaction Africanews

Namibie

La Namibie fait face à une épidémie de Mpox, après la confirmation d’un cas dans la région d’Erongo, située dans l’ouest du pays.

Conformément aux protocoles de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la détection d’un seul cas confirmé suffit à déclarer une épidémie. Le patient infecté a été placé en isolement et reçoit des soins à l’hôpital du district de Swakopmund.

D’après les premières investigations, la transmission du virus serait liée à des déplacements récents dans la région de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC). Les autorités sanitaires locales ont rapidement identifié les cas contacts, qui sont désormais placés sous surveillance.

Alors que la confirmation du cas a suscité une vive inquiétude au sein de la population, le ministère de la Santé et des Services sociaux a publié un communiqué deux jours après l’annonce. Il appelle à la sérénité et assure que le pays est suffisamment préparé pour faire face à ce type d’épidémie.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.