La Sierra Leone annonce la fin de l'épidémie de Mpox

La Sierra Leone a déclaré la fin de l'épidémie de variole, après deux ans d'une situation d'urgence sanitaire qui a entraîné plus de 5 000 cas et 60 décès dans le pays.

Mais les survivants restent stigmatisés par leur société et incapables de reprendre le cours de leur vie.

Même après leur guérison, les survivants du Mpox disent qu'ils sont confrontés à une stigmatisation et à une discrimination généralisées.

Nombre d'entre eux déclarent avoir été rejetés par leur famille, avoir perdu leur emploi et avoir eu du mal à se réinsérer dans leur communauté, en grande partie à cause de la désinformation, de la peur et de la méfiance à l'égard des messages de santé publique.

Nelson Johnson, qui s'est rétabli en mai, a commencé à sensibiliser le public avec le réseau d'action contre l'épidémie en Sierra Leone en juin, dans l'espoir de combattre la stigmatisation à laquelle sont confrontés les survivants.

Il a déclaré à l'Associated Press lors d'une interview que la lutte contre la désinformation était la première étape pour mettre fin à la stigmatisation.

L'épidémie était également unique en Sierra Leone en raison des rares cas de lésions génitales cousues chez de nombreuses victimes, ce qui a renforcé la stigmatisation et rendu difficile la lutte pour briser la chaîne de transmission.

Cette annonce intervient près d'un an après que la Sierra Leone a déclaré l'urgence Mpox après que deux cas du virus ont été confirmés en dehors de la capitale Frewtown.

Le Mpox, anciennement connu sous le nom de Monkey, est une zoonose qui se transmet des animaux infectés à l'homme et d'une personne à l'autre.