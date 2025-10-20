Bienvenue sur Africanews

La Chine expédie sa première cargaison d’œufs à couver vers la Tanzanie

Des œufs sont exposés à la vente dans un marché fermier à Falls Church, en Virginie, le samedi 11 mars 2017. (AP Photo/J. Scott Applewhite)   -  
By Rédaction Africanews

avec AP

Chine

Un lot d'environ 35 000 œufs à couver de poules pondeuses blanches a été expédié vendredi vers la Tanzanie depuis la province du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine.

Un envoi qui marque la première exportation d'œufs à couver produits dans la province vers un marché étranger.

L’entreprise qui a développé cette variété d'œufs à couver en 2021 a pour objectif de réduire la dépendance vis-à-vis des filières internationales de production de viande de poulet.

Pour Li Yungang, directeur général adjoint de Mile Xinguang Livestock Technology Company, il s'agit d'une première étape prometteuse : “Profitant des opportunités offertes par l'initiative chinoise « Belt and Road », nos œufs sont actuellement en route vers la Tanzanie, en Afrique de l'Est, pour la première fois. Partis de Mile, dans le Yunnan, ils marquent une étape importante dans la réalisation du rêve chinois d'atteindre l'autosuffisance en matière d'élevage de volailles. Nous pensons qu'un marché mondial prometteur se profile à l'horizon.”

Les poulets issus de ces œufs à couver sont destinés à la consommation. Ils sont adaptés au climat et aux conditions d'élevage de la Tanzanie et devraient contribuer à améliorer la productivité et la qualité de la volaille locale.

Les autorités douanières du Yunnan ont fourni des conseils en terme de vaccination, de désinfection et de surveillance des maladies,

