Zambie : réhabilitation d'une ancienne ligne de chemin de fer par la Chine

Alors qu’il recevait jeudi le premier ministre chinois en Zambie, le président zambien Hakainde Hichilema a annoncé la rénovation par Pékin d’une ligne de chemin de fer vieille de 70 ans. Coût du projet 1,4 milliard de dollars.

"La ligne de chemin de fer de Tazara a été construite dans les années 70, à une époque où la Chine n'était pas aussi prospère qu'elle l'est aujourd'hui. Mais les Chinois ont décidé de soutenir leurs frères et sœurs de Zambie en construisant cette ligne de chemin de fer pour ouvrir le commerce de la Zambie sur la mer - l'océan Indien - après la fermeture de la route du sud en raison des problèmes liés à l'ère coloniale. Nous tenons à remercier le Premier ministre chinois pour cela", a déclaré Hakainde Hichilema, Président de la Zambie.

La ligne ferroviaire de Tazara a été construite par les trois pays pour éviter de dépendre des liaisons de transport à travers ce qui était alors la Rhodésie et l'Afrique du Sud, qui étaient dirigées par des gouvernements minoritaires blancs.

" Nous souhaitons renforcer la confiance politique mutuelle, soutenir fermement les intérêts fondamentaux et les préoccupations majeures de chacun, et enrichir constamment notre partenariat stratégique global de coopération. Nous voulons travailler avec la Zambie pour faire avancer la cause de la modernisation, afin de construire une communauté Chine-Zambie encore plus forte avec un avenir commun.''

Le chemin de fer a pris une nouvelle importance pour la Chine après qu'un projet soutenu par les États-Unis de construction d'un chemin de fer reliant la Zambie et le Congo voisin à la côte africaine de l'océan Atlantique, en Angola, a pris de l'ampleur l'année dernière, lorsque le président américain de l'époque, Joe Biden, a visité une partie de ce projet.

La Chine investit massivement dans l'exploitation minière en Zambie, qui est l'un des principaux producteurs mondiaux de cuivre.