Nigeria : au moins 8 morts dans une embuscade contre des policiers

Des tireurs ont tendu une embuscade à des agents de sécurité dans l'État de Zamfara, au nord-ouest du Nigeria, et ont tué au moins huit personnes, a déclaré le gouverneur de l'État.

L'attaque a eu lieu jeudi sur la route Gusau-Funtua, dans la région de Tsafe, dans l'État de Zamfara, et a coûté la vie à cinq policiers et trois membres d'un groupe paramilitaire local qui collabore avec la police, a déclaré le gouverneur Dauda Lawal dans un communiqué publié sur Facebook.

Aucun groupe n'a immédiatement revendiqué la responsabilité de ces meurtres.

De telles attaques sont courantes dans le nord du Nigeria, où les éleveurs et les agriculteurs locaux s'affrontent souvent pour l'accès limité à la terre et à l'eau. Les agriculteurs accusent les éleveurs, principalement d'origine peule, de faire paître leur bétail dans leurs fermes et de détruire leurs récoltes.

Ces derniers mois, on a assisté à une recrudescence des attaques menées par des groupes armés qui kidnappent des habitants pour obtenir une rançon dans le nord-ouest du Nigeria, et en particulier dans l'État de Zamfara.

"Nous prions Dieu de mettre fin à ce problème de sécurité dans l'État de Zamfara et au Nigeria", a déclaré M. Lawal sur Facebook.

Buhari Morki, un habitant de Gusau, a déclaré à l'Associated Press que les tireurs attendaient dans les buissons le long de la route où les forces de l'ordre patrouillent habituellement.

"Les bandits se dirigeaient vers une communauté de la région lorsqu'ils ont aperçu la patrouille", a déclaré M. Moriki.

Le Nigeria lutte également pour contenir les insurgés de Boko Haram dans le nord-est du pays, où quelque 35 000 civils ont été tués et plus de 2 millions déplacés, selon les Nations unies.