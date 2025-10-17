Football : Barça-Gérone, un derby catalan sous pression

Le FC Barcelone reçoit samedi Gérone à Montjuïc pour la 9e journée de la Liga. Un derby catalan sous haute tension, entre deux équipes en quête de rachat.

Le Barça traverse une période délicate. Battus par le PSG en Ligue des champions puis humiliés à Séville avant la trêve (4-1), les hommes d’Hansi Flick doivent absolument réagir. Deuxièmes du classement, les Blaugrana comptent deux points de retard sur le Real Madrid.

Et à une semaine du Clasico, ils n’ont plus le droit à l’erreur. Mais le Barça devra faire sans plusieurs cadres : Ter Stegen, Gavi, Lewandowski et Raphinha sont forfaits. Roony Bardghji pourrait en profiter pour marquer ses débuts. En face, Gérone est en crise. 18e du classement, avec une seule victoire en huit matchs, l’équipe enchaîne les blessures et reste sur une spirale négative. Un match crucial pour deux clubs catalans qui, pour des raisons bien différentes, doivent absolument se relancer.