Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Sport

sport

Football : Barça-Gérone, un derby catalan sous pression

Robert Lewandowski, célèbre avec Lamine Yamal le deuxième but de son équipe lors d'un match de football de la Liga espagnole entre le FC Barcelone 28 septembre 2025. (AP Photo   -  
Copyright © africanews
Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
By Rédaction Africanews

Espagne

Le FC Barcelone reçoit samedi Gérone à Montjuïc pour la 9e journée de la Liga. Un derby catalan sous haute tension, entre deux équipes en quête de rachat.

Le Barça traverse une période délicate. Battus par le PSG en Ligue des champions puis humiliés à Séville avant la trêve (4-1), les hommes d’Hansi Flick doivent absolument réagir. Deuxièmes du classement, les Blaugrana comptent deux points de retard sur le Real Madrid.

Et à une semaine du Clasico, ils n’ont plus le droit à l’erreur. Mais le Barça devra faire sans plusieurs cadres : Ter Stegen, Gavi, Lewandowski et Raphinha sont forfaits. Roony Bardghji pourrait en profiter pour marquer ses débuts. En face, Gérone est en crise. 18e du classement, avec une seule victoire en huit matchs, l’équipe enchaîne les blessures et reste sur une spirale négative. Un match crucial pour deux clubs catalans qui, pour des raisons bien différentes, doivent absolument se relancer.

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.