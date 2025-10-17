Football : Barça-Gérone, un derby catalan sous pression

Espagne
Le FC Barcelone reçoit samedi Gérone à Montjuïc pour la 9e journée de la Liga. Un derby catalan sous haute tension, entre deux équipes en quête de rachat.
Le Barça traverse une période délicate. Battus par le PSG en Ligue des champions puis humiliés à Séville avant la trêve (4-1), les hommes d’Hansi Flick doivent absolument réagir. Deuxièmes du classement, les Blaugrana comptent deux points de retard sur le Real Madrid.
Et à une semaine du Clasico, ils n’ont plus le droit à l’erreur. Mais le Barça devra faire sans plusieurs cadres : Ter Stegen, Gavi, Lewandowski et Raphinha sont forfaits. Roony Bardghji pourrait en profiter pour marquer ses débuts. En face, Gérone est en crise. 18e du classement, avec une seule victoire en huit matchs, l’équipe enchaîne les blessures et reste sur une spirale négative. Un match crucial pour deux clubs catalans qui, pour des raisons bien différentes, doivent absolument se relancer.
Aller à la video
Insolite : un rat interrompt le match Pays de Galles vs Belgique
Aller à la video
Football : le Cap-Vert et les autres petits poucets de la Coupe du Monde
00:42
Éliminatoires Mondial 2026 : la qualification historique du Cap-Vert
00:46
Football : les billets pour la CAN 2025 déjà disponibles
Aller à la video
Éliminatoires Mondial 2026 : le Ghana est la 5e équipe africaine qualifiée
Aller à la video
Éliminatoires Mondial 2026 : l'Algérie complète le carré d'Afrique du Nord