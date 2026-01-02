Football : le FC Barcelone cherche à accroître son avance en tête de la Liga

Le FC Barcelone cherche à accroître son avance en tête de la Liga et se prépare à affronter l’équipe de l’Espanyol Barcelone, l’autre club catalan.

L'équipe de Hansi Flick a remporté huit victoires consécutives, ce qui lui a permis de prendre quatre points d'avance sur le Real Madrid pendant la période de Noël. Ils ont désormais l'occasion de prendre sept points d'avance en s'imposant samedi, car les Madrilènes ne jouent pas avant dimanche. Mais les deux défaites du Barça ont eu lieu à l'extérieur cette saison, alors que l'Espanyol n'a perdu que deux de ses neuf derniers matches à domicile.

Cette rencontre est déterminante pour les deux équipes, le nouveau propriétaire de l’Espanyol Barcelone cherchant activement à faire sortir le club de l’ombre du FC Barca.