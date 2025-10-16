Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Haïti : MSF ferme son centre à Port-au-Prince en raison de l'insécurité

Un homme pousse une brouette devant un véhicule de Médecins sans frontières (MSF) à Port-au-Prince, en Haïti, le mercredi 15 octobre 2025.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2025 The Associated Press. All right reserved

By Africanews

Haïti

La violence à Port-au-Prince a contraint Médecins sans frontières à fermer définitivement son centre d'urgence dans la capitale haïtienne.

Ce centre, situé dans le quartier de Turgeau, était un point d’appui essentiel face à une ville où plus de 90 % des zones sont désormais contrôlées par des gangs armés.

Depuis le début de l’année, plus de 60 % des établissements de santé, y compris l’hôpital général d’Haïti, ont fermé ou ne fonctionnent plus en raison de cette violence sans précédent. En mars dernier, l’organisation a été contrainte de suspendre ses activités après qu'une attaque armée a ouvert le feu sur quatre véhicules d’évacuation, blessant légèrement certains employés.

Jean-Marc Biquet, chef de mission de MSF en Haïti, explique : « La clinique de Turgeau est très proche du front. Nous recevons constamment des balles perdues, mais il est impossible de renforcer la sécurité. » Avant cette attaque, le centre avait traité plus de 300 patients en deux semaines, et enregistré plus de 2 500 consultations en février.

La crise a aussi provoqué un déplacement massif de population : un record de 1,4 million de personnes ont fui leurs foyers depuis janvier, avec une augmentation de 36 % depuis la fin 2024, selon l’ONU.

Les conditions humanitaires se dégradent rapidement, avec la montée des abris de fortune, passés de 142 en décembre à 238 cette année, selon l’Organisation internationale pour les migrations.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.