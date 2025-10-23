Haïti : le Conseil de sécurité de l’ONU presse les dirigeants à organiser des élections générales

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a de nouveau tiré la sonnette d’alarme mercredi, appelant les dirigeants haïtiens à hâter le retour à l’ordre constitutionnel.

Alors que la transition politique touche à sa fin, la communauté internationale s’inquiète du manque de progrès concrets vers la tenue d’élections générales, prévues avant le 7 février 2026, date à laquelle le Conseil présidentiel de transition doit céder la place à des autorités élues.

Lors de la réunion, Carlos Ruiz Massieu, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies en Haïti et chef du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH), a exprimé sa vive préoccupation face à la lenteur du processus.

« Le processus politique est entré dans les derniers mois des actuelles dispositions de gouvernance transitoire, lesquelles prévoient le transfert de l’autorité à des responsables élus d’ici au 7 février 2026. L’horloge de la transition tourne. Je suis préoccupé par le fait qu’une voie stable vers le rétablissement d’une gouvernance démocratique n’ait pas encore émergé », a-t-il déclaré devant le Conseil.

La situation sécuritaire reste dramatique : les gangs contrôlent près de 90 % de Port-au-Prince, tandis que la violence a provoqué le déplacement de plus de 1,4 million de personnes à travers le pays. La tenue d’élections libres et sûres apparaît, dans ce contexte, comme un défi colossal.

Face à cette urgence, Éricq Pierre, Représentant permanent d’Haïti auprès des Nations Unies, a plaidé pour un renforcement du mandat du BINUH afin d’appuyer davantage les efforts nationaux de pacification et de réinsertion.

« Le gouvernement souhaiterait que le mandat du BINUH comporte un volet fort visant à soutenir les organisations de la société civile et bien sûr le gouvernement dans l’élaboration, le développement et la mise en œuvre d’un programme de réduction des conflits et de la violence pour les membres de gangs qui acceptent volontairement de déposer les armes. Ainsi que pour la réinsertion des enfants et adolescents entraînés dans le terrorisme », a-t-il déclaré.

Malgré l’absence de calendrier, les préparatifs techniques progressent : le Conseil électoral provisoire haïtien a évalué les centres de vote de neuf des dix départements du pays, identifiant quelque 1 309 centres pour environ 6,2 millions d’électeurs potentiels.