Kenya : réactions et hommages suite au décès de Raila Odinga

Mercredi, à Nairobi, de nombreux Kényans sont descendus dans les rues pour rendre hommage à Raila Odinga, ancien Premier ministre et figure emblématique de la démocratie africaine, décédé à l’âge de 80 ans.

Considéré comme un homme d’État vénéré malgré n’avoir jamais accédé à la présidence, Odinga a joué un rôle clé dans la transformation du Kenya en une démocratie multipartite dynamique. Son activisme et son engagement politique ont marqué plusieurs générations.

Une habitante de Kibera, Mary Daniel, raconte : « J’étais chez moi, prêt à prendre le thé, quand j’ai vu sur Internet que Baba était mort. Je n’ai pas cru tout de suite, j’ai demandé à mes amis, et ils m’ont confirmé la nouvelle. Cela m’a totalement bouleversée, je n’avais plus d’énergie, j’ai même été incapable de boire mon thé. Qu’allons-nous faire maintenant ? »

Les partisans d’Odinga, qu’ils appelaient affectueusement "Baba", un terme honorifique en kiswahili désignant une figure paternelle, ont exprimé leur tristesse. Charles Omondi, résident de Kibera, déclare : « Nous nous souvenons de Baba Raila comme de quelqu’un qui n’aimait pas le chaos. Beaucoup pensent qu’il voulait le chaos, mais ce n’était pas le cas. Quand la tension montait, c’était lui qui apaisait la situation. Seul Baba peut calmer le Kenya, et seul il peut calmer l’Afrique. »

« Immense et incommensurable perte »

Le président du Kenya, William Ruto, a décrété un deuil national de sept jours, avec mise en berne des drapeaux. Il a qualifié la mort de Raila Odinga d’« immense et incommensurable perte ».

Il convient de noter que, peu avant sa mort, Odinga avait signé un pacte politique avec William Ruto. Cet accord prévoyait que son parti d’opposition participe aux décisions politiques du gouvernement et que ses membres soient nommés à des postes clés au sein du cabinet.

Raila Odinga laisse derrière lui un héritage considérable dans la politique kenyane, un homme qui, malgré n’avoir jamais été président, a contribué à façonner la démocratie du pays.