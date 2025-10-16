Des milliers de Kényans accueillent la dépouille de Raila Odinga à Nairobi

Jeudi, des milliers de Kenyans se sont rassemblés à l’aéroport principal du pays pour accueillir la dépouille de Raila Odinga, figure emblématique de la politique africaine et ancien Premier ministre du Kenya.

Son corps, arrivé en avion charters, a été salué par une salve d’eau lors de la cérémonie d’arrivée, avant une exposition publique prévue dans l’après-midi au parlement kenyan.

Raila Odinga est décédé mercredi en Inde, après s’être effondré lors d’une promenade matinale. Les tentatives de réanimation ayant échoué, il a été déclaré mort à l'hôpital de l’État indien du Kerala. Loué pour son combat en faveur de la démocratie, il laissera un héritage durable dans le pays.

Selon sa famille, il avait demandé à être enterré rapidement, idéalement dans les 72 heures, une demande inhabituelle pour une figure de sa stature au Kenya. Son pays a déclaré vendredi jour férié, en vue de ses funérailles nationales qui se tiendront dimanche dans sa région natale de Bondo, à l’ouest du pays. Une autre exposition publique est prévue samedi à Kisumu, près de son domicile.

Le président William Ruto, qui a battu Odinga lors de la dernière présidentielle mais a toujours entretenu une relation politique complexe avec lui, a salué la mémoire de « l’homme d’État » qu’il était.

Depuis plus de trente ans, Raila Odinga a mené cinq campagnes présidentielles, s’efforçant de prendre le pouvoir. En 2007, il a été battu de justesse dans une élection contestée, déclenchant des violences ethniques. De 2008 à 2013, il a occupé le poste de Premier ministre dans un gouvernement d’union, visant à maintenir la paix.

En 2017, l’élection présidentielle a été annulée inédite en Afrique après sa contestation, mais il a boycotté le nouveau scrutin, dénonçant l’irrégularité.

Malgré ses échecs à accéder à la présidence, Raila Odinga demeure une figure respectée, dont l’activisme a façonné la démocratie multipartite dynamique du Kenya.