Qui était Raila Odinga, chef emblématique de l’opposition kenyane ?

Raila Odinga, ancien Premier ministre du Kenya et figure emblématique de la politique kenyane, est décédé en Inde à l’âge de 80 ans. Reconnu comme l’un des acteurs les plus influents de l’histoire politique du pays, il a marqué plusieurs générations par son engagement en faveur de la démocratie.

Né en 1945 à Kisumu, il était le fils de Jaramogi Oginga Odinga, vice-président historique du Kenya. Formé en Allemagne de l’Est, il s’est engagé dans la lutte contre le régime autoritaire de Daniel arap Moi dans les années 1970.

Entre 1978 et 2002, il a été emprisonné ou exilé à plusieurs reprises. Longtemps député, il a occupé le poste de Premier ministre de 2008 à 2013, dans le cadre d’un accord de partage du pouvoir.

Candidat à cinq reprises à la présidence du Kenya, il a toujours affirmé avoir été empêché de gagner lors de chaque scrutin. En 2022, il a été de justesse battu par William Ruto.

Après la confirmation du résultat par la cour suprême, Raila Odinga a contesté la victoire, affirmant disposer de preuves de fraude. Il a appelé à des manifestations.

Ces manifestations ont rapidement dégénéré, faisant des dizaines de morts. Après ces troubles, les deux hommes ont décidé de collaborer, et des membres du parti de M. Odinga ont été nommés à des postes importants dans le gouvernement.

Odinga a été transporté ce mercredi à l’hôpital Devamatha dans l’État du Kerala après s’être effondré lors d’une promenade matinale. La cause du décès est une crise cardiaque.

Son décès a suscité une vague de deuil à Nairobi, où des dirigeants ont rendu hommage à son action politique. Le président William Ruto a décrété un deuil national de sept jours avec mise en berne des drapeaux, et annoncé l’organisation de funérailles nationales en son honneur.