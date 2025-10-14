Madagascar : les forces armées déclarent prendre le pouvoir

Un colonel d'une unité militaire d'élite à Madagascar a déclaré mardi que les forces armées prenaient le pouvoir du pays.

L’annonce, faite par le colonel Michael Randrianirina, est intervenue presque immédiatement après que le Parlement ait voté la destitution de président Andry Rajoelina en fuite.

Le haut-gradé dernier a pris la parole devant le palais présidentiel cérémoniel de la capitale malgache Antananarivo, affirmant que l'armée formerait un conseil composé d'officiers de l'armée et de la gendarmerie.

« Nous mettons en place un mécanisme national de réforme qui répond aux aspirations du peuple malgache en faveur du rétablissement de la démocratie, du renforcement de la confiance dans les institutions de l'État et de la mise en place d'un gouvernement fondé sur une justice bien gérée et la responsabilité envers le peuple. Par conséquent, les activités des institutions gouvernementales énumérées dans la Constitution de 2010 sont supprimées. », a déclaré le colonel Michael Randrianirina.

Le colonel Michael Randrianirina a ajouté qu’un Premier ministre serait nommé pour former «rapidement» un gouvernement civil : « L'Assemblée nationale poursuit toutefois ses travaux. Voici les nouvelles structures mises en place à Madagascar. La présidence nationale. Un système conjoint qui exerce les fonctions de chef de l'État. Le gouvernement. L'Assemblée nationale dans sa forme actuelle. Le pouvoir judiciaire, qui comprend la Cour constitutionnelle suprême pour la réforme et les différents systèmes judiciaires. ».

Les militaires au pouvoir prévoient d’organiser un référendum dans deux ans, sans toutefois donner plus de détails à ce sujet.

Plus tôt mardi, Rajoelina a publié un décret depuis son lieu de refuge secret dissolvant la chambre basse du parlement, apparemment pour éviter d'être destitué. Ce décret a été ignoré par les législateurs, qui ont voté à une écrasante majorité la destitution du dirigeant âgé de 51 ans.