Avant Andry Rajoelina, ces autres dirigeants contraints à la fuite

De nombreux dirigeants supposés invincibles ont été contraints de fuir leur pays ou de se cacher pour échapper à l'emprisonnement, à l'exécution ou aux représailles politiques des gouvernements qui leur ont succédé à la suite de révolutions, de coups d'État militaires ou de manifestations de masse.

Le dernier dirigeant international à rejoindre cette liste est Andry Rajoelina, le président de Madagascar, qui a été renversé cette semaine lors d'un coup d'État militaire. Sa chute est survenue après plusieurs semaines de manifestations menées par la génération Z contre les difficultés, le manque d'opportunités et les pénuries d'électricité dans cette nation insulaire de l'océan Indien.

Voici un aperçu d'autres dirigeants qui ont connu un sort similaire.

Bachar el-Assad

En 2024, l'ancien dirigeant syrien Bachar el-Assad s'est enfui en Russie alors que les rebelles avançaient vers la capitale Damas pour prendre le pouvoir après des années de guerre civile.

Alors que les forces d'opposition balayaient le pays, Assad est arrivé à Moscou, mettant fin à 51 ans de règne de sa famille sur le pays.

Pendant des années, Assad a bénéficié du soutien de ses alliés, la Russie et l'Iran, qui l'ont soutenu tout au long d'une guerre civile de 13 ans contre les forces d'opposition.

Le président russe Vladimir Poutine lui a accordé, ainsi qu'à sa famille et à certains de ses associés, une protection et a refusé de l'extrader vers la Syrie.

Sheikh Hasina

En août 2024, la Première ministre bangladaise ayant exercé le plus longtemps, Sheikh Hasina, a été contrainte de démissionner et de fuir le pays après que des vagues de protestations ont réussi à renverser son gouvernement.

Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme estime que jusqu'à 1 400 personnes ont été tuées lorsque les forces de sécurité ont réprimé les manifestations menées par des étudiants qui ont duré plusieurs semaines.

Hasina, qui est toujours en exil en Inde, est devenue Première ministre pour la première fois en 1996, puis est revenue en 2008 pour remporter le poste qu'elle a occupé jusqu'à sa démission.

Son père, Sheikh Mujib Rahman, a été le premier dirigeant du Bangladesh indépendant. Il a été assassiné lors d'un coup d'État militaire en 1975.

Gotabaya Rajapaksa

Après des mois de manifestations contre une crise économique dévastatrice, le président sri-lankais Gotabaya Rajapaksa a fui le pays en juillet 2022 pour se rendre aux Maldives, avant de revenir environ deux mois plus tard.

L'effondrement économique de cette nation insulaire d'Asie du Sud l'a privée des liquidités nécessaires pour payer ses importations de denrées alimentaires et de carburant, l'a mise en défaut de paiement et a contraint la population à faire la queue pendant des jours pour obtenir du gaz de cuisine et de l'essence.

Les Sri Lankais ont imputé la responsabilité de cette catastrophe à Rajapaksa, qui appartenait à une puissante dynastie politique familiale.

Il a été contraint de démissionner, tout comme son frère Mahinda Rajapaksa, qui était Premier ministre, et deux autres frères et un neveu qui faisaient partie de son cabinet.

Viktor Ianoukovitch

En février 2014, à la suite d'une série de manifestations meurtrières, le président ukrainien Viktor Ianoukovitch a fui la capitale Kiev et a finalement refait surface en Russie.

Les manifestations à Kiev ont été déclenchées par le fait que Ianoukovitch a mis en suspens un accord avec l'Union européenne en novembre et s'est tourné vers la Russie pour obtenir un prêt de sauvetage de 15 milliards de dollars. Ianoukovitch et les leaders de l'opposition ont conclu un accord visant à mettre fin à la crise politique en Ukraine, mais il a secrètement fui la capitale le soir même.

Les députés ukrainiens ont voté sa destitution et la tenue d'élections présidentielles anticipées, tandis qu'un mandat d'arrêt a été lancé contre lui à la suite des manifestations qui ont causé la mort de dizaines de civils.

Poutine et Ianoukovitch déclareront plus tard que les forces russes ont aidé Ianoukovitch à s'enfuir en Russie via la Crimée.

Mouammar Kadhafi

Le dirigeant libyen Mouammar Kadhafi a perdu le pouvoir qu'il détenait depuis quatre décennies lors de la guerre civile libyenne de 2011, qui s'inscrivait dans le cadre plus large des soulèvements du Printemps arabe.

Les forces rebelles ont renversé Kadhafi après avoir pris la capitale Tripoli, le forçant à fuir avec une poignée de fidèles. Il s'est caché pendant des semaines au milieu d'un siège sanglant mené par les forces rebelles dans sa ville natale de Syrte, l'un des derniers bastions de la résistance loyaliste.

Kadhafi a tenté de fuir la ville assiégée le 20 octobre 2011 avec un convoi de combattants fidèles, mais ils ont été dispersés après avoir été frappés par une attaque aérienne de l'OTAN. Les forces d'opposition ont alors localisé Kadhafi dans un grand tuyau d'évacuation et l'ont capturé.

Après sa mort, son corps a été exposé au public pendant quelques jours avant d'être enterré dans un site désertique isolé.

Marc Ravalomanana

Marc Ravalomanana a été le sixième président de Madagascar de 2002 à 2009, jusqu'à ce qu'il soit renversé par un coup d'État militaire mené par nul autre que Rajoelina, qui était à l'époque l'ancien maire d'Antananarivo, la capitale.

Ravalomanana a transféré son pouvoir à un conseil militaire et s'est enfui en Afrique du Sud. La communauté internationale a considéré qu'il s'agissait d'un coup d'État et a retiré toute aide, à l'exception de l'aide humanitaire.

Ravalomanana a ensuite été condamné par contumace pour complot en vue de commettre un meurtre dans une affaire liée aux violences qui ont accompagné son renversement. Il a été condamné à la prison à perpétuité à l'issue d'un procès qualifié d’"inéquitable" par Amnesty International.

Après plus de cinq ans d'exil, il est retourné à Madagascar et a été arrêté à son domicile. L'année suivante, sa peine a été levée et il a été libéré de son assignation à résidence.

Jean-Bertrand Aristide

L'ancien président haïtien Jean-Bertrand Aristide a fui son pays à deux reprises lors de coups d'État militaires, le premier six mois après être devenu le premier dirigeant démocratiquement élu de l'île des Caraïbes en 1991.

Ses réformes ont provoqué la colère de l'élite militaire et il s'est enfui au Venezuela lorsque son gouvernement est tombé. Il a été réintégré pour terminer son mandat de 1994 à 1996 avec l'aide des États-Unis.

Aristide a remporté à nouveau les élections en 2000, mais en 2004, le pays était en proie à des troubles et il a été contraint de démissionner, son administration étant confrontée à une rébellion populaire.

Aristide s'est enfui pour la deuxième fois, quittant Haïti à bord d'un avion affrété par les États-Unis à destination de la République centrafricaine, puis s'installant en Afrique du Sud. Il est retourné en Haïti en 2011.