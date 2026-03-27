Insolite : un supporter anglais vend sa maison pour assister au Mondial 2026

Un fervent supporter de l’Angleterre espère vendre une maison afin de financer son voyage pour la Coupe du monde cet été.

Andy Milne, un enseignant retraité de 62 ans, affirme être prêt à encaisser la valeur d’une résidence secondaire afin de pouvoir suivre le tournoi de football aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Ce sera sa 10e Coupe du monde en tant que supporter de l’Angleterre : la neuvième pour les hommes, plus la Coupe du monde féminine 2023. Milne est devenu une figure culte parmi les fans anglais, souvent aperçu tenant une réplique du trophée de la Coupe du monde.

Il vit en Thaïlande et loue la maison située dans le nord de l’Angleterre qu’il espère vendre pour 350 000 livres (465 000 dollars).

"Elle est mise en vente parce que je la vends pour aller à la Coupe du monde", a déclaré Milne au tabloïd britannique The Mirror. "Nous avons eu une résidence secondaire pendant 27 ans, donc cela semblait être le bon moment pour encaisser. Je veux absolument voir tout le tournoi. Je pars aux États-Unis le 3 juin et j’y resterai sept semaines. Donc, cela va coûter assez cher."

Milne a indiqué qu’il sera à Dallas pour le premier match de l’Angleterre contre la Croatie le 17 juin. L’Angleterre affrontera ensuite le Ghana à Foxborough, dans le Massachusetts, le 23 juin, puis terminera sa phase de groupes contre le Panama dans le New Jersey le 27 juin.

En plus des coûts élevés liés aux déplacements entre les différents sites, des supporters ont critiqué la stratégie tarifaire de la FIFA pour la Coupe du monde.

Des groupes de fans ont accusé la FIFA d’une "trahison monumentale" en décembre lorsque les billets ont été mis en vente au grand public, allant de 140 dollars pour les matchs de groupe les moins chers à 8 680 dollars pour la finale. La FIFA a répondu en proposant certains billets à 60 dollars.