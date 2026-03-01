Bienvenue sur Africanews

Kenya : un Député parmi les six personnes tuées dans un accident d'hélicoptère

By Ali Bamba

avec Reuters

Kenya

Un accident d'hélicoptère survenu samedi dans l'ouest du Kenya a fait six morts, dont un membre du Parlement, ont déclaré la police et des responsables gouvernementaux.

L'hélicoptère s'est écrasé dans le comté de Nandi, dans la région du North Rift. La cause de l'accident n'a pas été immédiatement établie. Le commandant de la police du comté, Samuel Mukusi, a déclaré à la chaîne de télévision kenyane Citizen TV que le député, le pilote et quatre autres personnes avaient trouvé la mort.

Le président William Ruto a identifié la députée comme étant Johana Ng'eno, de la circonscription d'Emurua Dikirr, dans un message publié sur X.

« Nos pensées et nos prières vont à sa famille, à ses amis, aux habitants d'Emurua Dikirr, ainsi qu'à toutes les victimes et familles touchées par l'accident d'hélicoptère survenu à Mosop, dans le comté de Nandi », a écrit M. Ruto.

Les autres passagers n'ont pas été identifiés.

