Kenya : 11 morts dans le crash d'un petit avion

Un petit avion s'est écrasé mardi matin dans la région côtière de Kwale, au Kenya, alors qu'il se rendait à la réserve nationale du Masai Mara. L'ensemble des onze personnes à bord de l'appareil ont perdu la vie, dont une majorité de touristes étrangers, ont déclaré les autorités.

L'accident s'est produit dans une zone vallonnée et boisée à environ 40 km de la piste d'atterrissage de Diani, ont indiqué les autorités. Huit passagers hongrois et deux Allemands étaient à bord, selon la compagnie aérienne Mombasa Air Safari.

Le pilote de l’appareil, de nationalité kenyane, a aussi été tué. La compagnie et le ministère des transports ont confirmé l’absence de survivants.

L'avion, immatriculé au Kenya, devait relier la populaire station balnéaire de Diani à la réserve nationale du Masai Mara, à l’ouest du pays.

Il s'est écrasé vers 8h35 heures locale, seulement quelques dizaines minutes après son décollage, et a pris feu, laissant une épave calcinée sur les lieux, ont déclaré les autorités.

Des témoins ont déclaré à l'AP avoir entendu une forte détonation et avoir trouvé des restes humains méconnaissables à leur arrivée sur les lieux.

“Les agences gouvernementales sont sur place pour déterminer la cause et les conséquences de l’accident”, d’après un communiqué de l’Autorité de l’aviation civile du Kenya (KCAA).

La KCAA avait auparavant déclaré que 12 personnes se trouvaient à bord de l'avion de type Cessna Caravan.

La réserve nationale du Masai Mara est une destination touristique très prisée qui accueille chaque année la migration des gnous depuis le Serengeti en Tanzanie.