Gabon : les électeurs aux urnes pour des législatives et locales

Les Gabonais se sont rendus aux urnes ce samedi pour élire leurs représentants au Parlement et au sein des collectivités locales.

Ce double scrutin législatif et local marque une étape déterminante dans le processus de rétablissement des institutions. Si, dans l’ensemble, les opérations de vote se déroulent dans un climat relativement apaisé, plusieurs voix font état de dysfonctionnements sur les réseaux sociaux notamment : des retards dans l’ouverture de certains bureaux de vote, l’absence de représentants de candidats dans plusieurs localités, ainsi que des omissions de noms sur les listes électorales.

Plus de 800 candidatures en lice pour 145 sièges de députés et plus de 18 000 pour 3 078 sièges de conseillers locaux