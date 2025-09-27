Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Gabon : les électeurs aux urnes pour des législatives et locales

Les électeurs font la queue devant un bureau de vote pour voter aux élections présidentielles à Libreville, au Gabon, le samedi 12 avril 2025. (AP Photo/Betines Makosso)   -  
Copyright © africanews
Betines Makosso/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Rédaction Africanews

Gabon

Les Gabonais se sont rendus aux urnes ce samedi pour élire leurs représentants au Parlement et au sein des collectivités locales.

Ce double scrutin législatif et local marque une étape déterminante dans le processus de rétablissement des institutions. Si, dans l’ensemble, les opérations de vote se déroulent dans un climat relativement apaisé, plusieurs voix font état de dysfonctionnements sur les réseaux sociaux notamment : des retards dans l’ouverture de certains bureaux de vote, l’absence de représentants de candidats dans plusieurs localités, ainsi que des omissions de noms sur les listes électorales.

Plus de 800 candidatures en lice pour 145 sièges de députés et plus de 18 000 pour 3 078 sièges de conseillers locaux 

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.