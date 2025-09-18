Gabon : début de la campagne pour les élections législatives et locales

Au Gabon, la campagne électorale pour les législatives et les élections locales est officiellement ouverte. Elle s’étendra jusqu’au 26 septembre, veille du premier tour prévu le 27, suivi d’un second tour le 11 octobre.

Ces scrutins marqueront l’ultime étape de la transition politique entamée après le coup d’État du 30 août 2023, qui a mis fin à plus d’un demi-siècle de pouvoir de la famille Bongo.

Le ministre de l’Intérieur, Hermann Immongault, a donné le coup d’envoi lors d’une conférence de presse à Libreville, soulignant « l’engouement inédit » suscité par ces élections.

Près de 1 600 candidats briguent les 145 sièges de l’Assemblée nationale, dont deux seront pour la première fois réservés à la diaspora — un représentant pour les Gabonais d’Afrique et un autre pour ceux résidant hors du continent.

Parallèlement, environ 17 000 prétendants se présentent aux élections locales pour devenir conseillers municipaux ou départementaux, lesquels éliront indirectement maires, présidents d’assemblées départementales et sénateurs.

Une vingtaine de formations politiques, dont l’Union Démocratique des Bâtisseurs (UDB) du président Brice Oligui Nguema et le Parti démocratique gabonais (PDG) fondé par Omar Bongo, participent au scrutin, aux côtés de nombreux candidats indépendants.

Le gouvernement a promis un processus transparent, avec un dépouillement dans chaque bureau de vote en présence des représentants des partis, des candidats, des médias et de près de 1 500 observateurs nationaux et internationaux déjà accrédités.