Nigéria : Tinubu accorde la grâce présidentielle à 175 détenus

Au Nigeria, le président Bola Ahmed Tinubu a accordé la grâce 175 personnes, dont certaines à titre posthume.

Selon les médias nigérians, Herbert Macaulay décédé en 1946, cofondateur du Conseil national du Nigeria et du Cameroun aux côtés du Dr Nnamdi Azikiwe, avait été injustement condamné par les autorités coloniales britanniques en 1913 puis banni de la fonction publique.

De même, le major-général Vatsa, poète et officier militaire exécuté en 1986 pour avoir prétendument fomenté un coup d'État, figurait parmi les 17 personnes graciées par le président après l'approbation du Conseil national d'État, qui s'est réuni jeudi à Abuja.

Les neuf Ogoni exécutés en 1995 sous le régime militaire du défunt général Sani Abacha ont eux aussi été graciés, ainsi que 82 autres détenus à travers le pays.